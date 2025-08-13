Ağrı'nın plaka kodu ne? Ağrı'nın plaka numarası kaç? Ağrı ve ilçelerinin plaka harfleri...

Ağrı plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AĞRI'NIN PLAKA KODU NEDİR?



Ağrı’nın plaka kodu 04 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Ağrı’da araç plakaları, 04 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Ağrı Plaka Kodunun Anlamı

Ağrı’nın plaka kodu olan 04, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 04 sayısı, Ağrı’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Ağrı ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Ağrı’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Ağrı Merkez 04 A, 04 AA, 04 AB

Diyadin 04 D, 04 DD

Doğubayazıt 04 DB, 04 DO

Eleşkirt 04 E, 04 EL

Hamur 04 H, 04 HA

Patnos 04 P, 04 PA

Taşlıçay 04 T, 04 TA

Tutak 04 TU, 04 TT