Ağrı'nın plaka kodu ne? Ağrı'nın plaka numarası kaç? Ağrı ve ilçelerinin plaka harfleri...

13.08.2025 11:52:00
Haber Merkezi
Ağrı’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ağrı ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Ağrı plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AĞRI'NIN PLAKA KODU NEDİR?


Ağrı’nın plaka kodu 04 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Ağrı’da araç plakaları, 04 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Ağrı Plaka Kodunun Anlamı
Ağrı’nın plaka kodu olan 04, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 04 sayısı, Ağrı’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Ağrı ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Ağrı’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Ağrı Merkez    04 A, 04 AA, 04 AB
Diyadin    04 D, 04 DD
Doğubayazıt    04 DB, 04 DO
Eleşkirt    04 E, 04 EL
Hamur    04 H, 04 HA
Patnos    04 P, 04 PA
Taşlıçay    04 T, 04 TA
Tutak    04 TU, 04 TT

