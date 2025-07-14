Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Ağrı en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Ağrı'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Ağrı’nın telefon kodu kaç? Ağrı’nın alan kodu kaç?

AĞRI'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Ağrı iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0472’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Ağrı için bu kod 472 olarak belirlenmiştir.

AĞRI'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.