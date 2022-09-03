Ağrı'da 7 katlı apartmanda yangın paniği: 4 daire kullanılamaz hale geldi
Ağrı'da, 7 katlı apartmanın en üst kadından çıkan yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Erzurum Caddesi'nde 7 katlı bir binanın en üst katında oturan Halis Kayabaş’ın evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
TOMA DESTEK VERDİ
Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da ekipleri destek verdi.
CADDE 3 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan Erzurum Caddesi, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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