Ağrı'da 'alacak verecek' kavgası kanlı bitti

Ağrı'da amca ve yeğen arasında alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Doğan A.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu amca 42 yaşındaki Yaşar A. hayatını kaybetti, eşi 37 yaşındaki Ayfer A. ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 21:15
Ağrı'da 'alacak verecek' kavgası kanlı bitti
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Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, aynı bahçe içerisinde bulunan iki farklı evde oturan amca ile yeğeni arasında traktör satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. İkili arasında oluşan husumet silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan tartışmanın ardından Doğan A., amcası Yaşar A.'ya av tüfeği ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Yaşar A. başından yaralanırken, yanında bulunan eşi hafif şekilde yaralandı.  

GÖZALTINA

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar A., hayatını kaybederken, Eşi Ayfer A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Doğan A. ise olay yerinde suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Ağrı kavga

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