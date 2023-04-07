Kavgalı olduğu kişiye ateş eden şahıs müşterileri de vurdu

Şanlıurfa’da çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:15
Kavgalı olduğu kişiye ateş eden şahıs müşterileri de vurdu
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, cezaevinden yaklaşık 10 gün önce çıktığı öğrenilen Doğan K., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Gökhan Y. ile yolda karşılaşıp kavga etti.

Araya girenlerin kavgayı ayırmasının ardından bölgeden ayrılan Doğan K., pompalı tüfek alarak arkadaşı Mehmet Ç. ile birlikte geri döndü.

ÇAY OCAĞINA ATEŞ AÇTI

Husumetlisi Gökhan Y.’nin oturduğu çay ocağına 3 el ateş eden Doğan K., arkadaşıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Devriye atan polislerin kovaladığı şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken saldırıda Gökhan Y. ile birlikte çay ocağında oturan müşteriler Müslüm G. ve Hasan H. de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa pompalı tüfek kavga

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