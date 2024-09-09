Ağrı'da bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi
Ağrı'da jandarma ekipleri, bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirdi.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesimde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde biyoçeşitliliğin tahribinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 300 kilogram canlı kurbağa ele geçiren ekipler, 4 kişiye 1 milyon 548 bin lira ceza uyguladı.
Kurbağalar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince doğal yaşam alanına bırakıldı.
Etiketler: #Ağrı #kurbağalar
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