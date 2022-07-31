Ağrı'da bir kişi camide öldürüldü
Ağrı'da, bir kişi camide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Merkez'e bağlı Sarıdoğan köyünde 2 kişi, akrabaları E.Y'yi caminin hoparlörünün tamiri için çağırdı.Bir süre sonra camiden silah seslerinin gelmesi üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi.
Köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, E.Y'nin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.Y'nin cenazesi, otopsi için ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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