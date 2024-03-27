Ağrı’da firari olan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı

Ağrı’da çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:24
Ağrı’da firari olan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı
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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Erzincan, Bayburt, Kars ve Iğdır İl Jandarma Komutanlıkları Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT’lar) tarafından Ağrı merkezli olmak üzere 22-26 Mart 2024 tarihleri arasında ortak yürütülen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Necmettin Kabak JASAT MERCEK-5 Operasyonu kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 27 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 firari adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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