‘Redkitler’ çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Redkitler çetesi isimli silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar ile 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:51
‘Redkitler’ çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Redkitler çetesi isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 

Düzenlenen operasyonlarda Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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‘DALTONLAR’ İLE ÇATIŞMA

Öte yandan Redkitler suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan ‘Daltonlar’ silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri, ayrıca örgüt lideri olan F.D.’nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri C.G.’ye 2023 Ağustos ayında Bağcılar’da silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. 

Örgütün 2024 Ocak ayında Anadolu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri İ.G.’e yönelik gerçekleştirilen ve Ş.K.’nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı eylemlerinde de bulunduğu, 22 adet örgüt eylemi ve 54 adet ruhsatsız silah bulundurma eylemleri soruşturma kapsamında tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Redkitler çetesi silahlı suç örgütüne bugün yapılan operasyonla 3'ü yurt dışında bulunan ve cezaevinde olduğu tespit edilenler dahil toplamda 61 şüpheliden, 31’i yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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