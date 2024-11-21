Ağrı'da husumetli aileler minibüsten inip kavga etti: Yaralılar var!

Kentte husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da husumetli aileler minibüsten inip kavga etti: Yaralılar var!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:55

Ağrı'da Vali Konağı Caddesi’nde sabah saatlerinde silahlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şehir içi yolcu taşıyan minibüste karşılaşan husumetli aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçtan inen tarafların sopa ve silah kullandığı kavgada Himmet Yanar, Atina Yanar, Yavuz Yanar, Tanju Yanar, Medeni Tumsal çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Ağrı #aile #husumet #kavga

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü
Kütahya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun’daki silahlı kavgada 3 çocuk tutuklandı

Samsun’daki silahlı kavgada 3 çocuk tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler