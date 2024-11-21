Ağrı'da husumetli aileler minibüsten inip kavga etti: Yaralılar var!
Kentte husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'da Vali Konağı Caddesi’nde sabah saatlerinde silahlı bir kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; şehir içi yolcu taşıyan minibüste karşılaşan husumetli aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araçtan inen tarafların sopa ve silah kullandığı kavgada Himmet Yanar, Atina Yanar, Yavuz Yanar, Tanju Yanar, Medeni Tumsal çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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