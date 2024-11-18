Kütahya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aksaklar köyünde ikamet eden Ramazan Pehlivan (37) ile amcası Murat Pehlivan (65) arasında Hanyeri mevkisinde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine amca ve yeğeni birbirlerine av tüfeğiyle ateş etti. Olayda Murat Pehlivan ile beraber yaşadığı iddia edilen Umahan Kıyak ve Ramazan Pehlivan yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Pehlivan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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