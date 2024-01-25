Ağrı’da mahsur kalan 3 dağcıyla ilgili yeni gelişme!

Doğubayazıt ilçesinde kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kalan 3 dağcı İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:21
Ağrı’da mahsur kalan 3 dağcıyla ilgili yeni gelişme!
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasında dağdan iniş yaptıkları sırada kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kalan 3 dağcı, kendi çabalarıyla bulundukları yerden çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekibi yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda dağcıları mahsur kaldıkları yerden kurtararak İlçe Jandarma ekibine teslim etti.

Dağcıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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