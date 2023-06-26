Tırmanış faciayla bitti: Düşen dağcı yaşamını yitirdi
Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar’da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de Aladağlar’daki Emli Vadisi mevkiinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35) dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dağcıya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi.
A.N’nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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