Ağrı’da şiddetli fırtına: Çatı ve tabelaları yerinden söktü
Ağrı’da öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatılar ve birçok iş yeri tabelası uçtu.
Yurdun büyük bölümü yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
Meteoroloji'nin dün şiddetli rüzgâr ve fırtınanın yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından Ağrı’da bugün şiddetli rüzgâr ve fırtına meydana geldi.
Çıkan fırtınanın şiddeti nedeniyle cami ve evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.
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