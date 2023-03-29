Ağrı’da şiddetli fırtına: Çatı ve tabelaları yerinden söktü

Ağrı’da öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatılar ve birçok iş yeri tabelası uçtu.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:08
Ağrı’da şiddetli fırtına: Çatı ve tabelaları yerinden söktü
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Yurdun büyük bölümü yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Meteoroloji'nin dün şiddetli rüzgâr ve fırtınanın yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından Ağrı’da bugün şiddetli rüzgâr ve fırtına meydana geldi. 

Çıkan fırtınanın şiddeti nedeniyle cami ve evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.


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