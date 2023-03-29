Rize'de fırtına: Minare devrildi, çatı uçtu

Rize'de fırtına nedeniyle mescidin minaresi devrildi, 9 katlı apartmanın çatısı uçtu.

DHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:12
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Doğu Karadeniz'de dün öğleden sonra gerçekleşen fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Rize'de 1 saat etkili olan fırtına, çatı uçmalarına neden oldu. Gülbahar Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın çatısı fırtınada uçtu, çevreye sac parçaları düştü.

Çatının uçma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Veliköy köyünde de fırtınada mescidin alüminyum minaresi devrildi.


Rize minare Fırtına

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