Rize'de fırtına: Minare devrildi, çatı uçtu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:12

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:00

Doğu Karadeniz'de dün öğleden sonra gerçekleşen fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Rize'de 1 saat etkili olan fırtına, çatı uçmalarına neden oldu. Gülbahar Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın çatısı fırtınada uçtu, çevreye sac parçaları düştü.

Çatının uçma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Veliköy köyünde de fırtınada mescidin alüminyum minaresi devrildi.