Rize'de fırtına: Minare devrildi, çatı uçtu
Rize'de fırtına nedeniyle mescidin minaresi devrildi, 9 katlı apartmanın çatısı uçtu.
Doğu Karadeniz'de dün öğleden sonra gerçekleşen fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.
Rize'de 1 saat etkili olan fırtına, çatı uçmalarına neden oldu. Gülbahar Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın çatısı fırtınada uçtu, çevreye sac parçaları düştü.
Çatının uçma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Veliköy köyünde de fırtınada mescidin alüminyum minaresi devrildi.
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