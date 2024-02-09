Ağrı'da TIR askeri araca çarptı... Yaralılar var!
Doğubayazıt’ta TIR'ın askeri araca çarpması sonucu 1’i askeri personel 4 kişinin yaralandığı ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Doğubayazıt-İran karayolunun Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında M.A. idaresindeki TIR, Hudut Bölük Komutanlığı'na ait bir askeri araca çarptı.
Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt İtfaiye ekibi, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i askeri personel 4 kişi yaralandı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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