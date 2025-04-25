Ağrı’da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Ağrı’nın merkez, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 sokak satıcısı tutuklandı. Aramalarda; 7,64 gram esrar, 15,35 gram metamfetamin, 0,73 gram eroin ile 5 adet payp aparat yakalandı.

Ağrı’da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!
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İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:08

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, sokak satıcısı olarak tespit edilen 7 şüpheliye yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7,64 gram esrar, 15,35 gram metamfetamin, 0,73 gram eroin ile 5 adet payp aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #Ağrı #Operasyon #uyuşturucu #sokak

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