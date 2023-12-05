Ağrı’da yoğun siste zincirleme kaza: 19 yaralı

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:40
Ağrı’da yoğun siste zincirleme kaza: 19 yaralı
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Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde, saat 08.00 sıralarında yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç, zincirleme kazaya karıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI

19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı.


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