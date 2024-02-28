Agrobay'ın patronu Abdurrahman Şentürk'e hapis cezası!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:36

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:36

İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ı da bünyesinde barındıran Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

T24'ten Çiğdem Toker bugünkü yazısında "Şentürk'ün şirketlerinin bu kararın ardından yeni kamu ihaleler alıp alamayacağını izleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Şirket, son 10 yıldır devletten ulaştırma alanında milyarlık ihaleler alıyordu.

Abdurrahman Şentürk'ün, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Güngör Şentürk, Mehmet Sait Yıldız ile birlikte yargılandığı kamu davasında, gerekçeli karar geçtiğimiz günlerde çıktı.

Mahkeme Abdurrahman Şentürk'ün resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinin mahkemece sabit görüldüğü belirtilerek, sosyal durumu, suç konusunun önem ve değeri ile suç işleme saiki dikkate alınarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak takdiren 2 yıl 6 aya indirildi.

Toker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mahkeme Abdurrahman Şentürk'ün resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinin mahkemece sabit görüldüğü belirtilerek, sosyal durumu, suç konusunun önem ve değeri ile suç işleme saiki dikkate alınarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak takdiren 2 yıl 6 aya indirildi.

Mahkeme, Şentürk'ü, suçu kasten işlediği için de TCK'nın 'belli hakları yoksun bırakma' başlıklı 53. Maddesinde sıralanan haklardan yoksun bırakılmasına karar verdi.

Bayburt Grubu patronu Abdurrahman Şentürk, bu davanın müdahili olan Mustafa Öztaş'a karşı işlendiği belirlenen ve "kamu kurum ve kuruluşların, vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" olarak tanımlanan nitelikli dolandırıcılık suçundan da 4 yıl hapis, 4300 gün de adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezada da aynı gerekçeyle indirim yaparak hapis cezasını 3 yıla, adli para cezasını da 3500 güne düşürdü. Sanığın ekonomik ve diğer şahsi hallerine göre 50 TL'den 175 bin TL adli para cezasına dönüştürdü. Karara göre Abdurrahman Şentürk'ün bu para cezasını aylık taksitler halinde 20 eşit taksitte ödemesi gerekiyor.

Abdurrahman Şentürk ile birlikte iştirak halinde suçu işlemekten yargılanan (Bayburt Grubu Yönetim Kurulu üyesi) Güngör Şentürk de resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıla hapis cezasına mahkûm oldu. Bu ceza TCK uyarınca 2 yıl 6 aya indirildi. Güngör Şentürk için de belli haklardan yoksun bırakma maddesi uygulandı. Güngör Şentürk de Abdurrahman Şentürk gibi, davaya katılan Mustafa Öztaş'a karşı üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçundan c(Kamu Kurum ve Kuruluşların vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık) 4 yıl hapis ve 4300 gün adli para cezasına mahkûm oldu. Hapis cezası 3 yıl 4 aya, para cezası da 3500 güne indirildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi bu davada Şentürk ile iştirak halinde suçtan yargılanan Mehmet Sait Yıldız'ın da resmi belgede sahtecilikten 3 yıl, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. (K: 2024/68)

Bu cezalar da aynı şekilde indirime tabi tutuldu. Davada yargılanan Ahmet Şentürk, her iki suçtan da inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat etti.