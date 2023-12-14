Agrobay işçilerine 'gürültü' cezası!
İzmir’de 115 gündür hakları için direnen Agrobay işçilerinin eylemi “gürültü” sayıldı. Bir binaya “Hakkımızı ver Agrobay” pankartı asan beş işçiye para cezası kesildi. Tarım-Sen, “Bu, patrona hizmet etmektir” tepkisini gösterdi. İşçiler, “Alın terimiz için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.
İzmir Bergama’da faaliyet gösteren Agrobay firmasının işçileri sendikalaştıkları için geçen ağustos ayında işten çıkarıldı. Tazminatlarını ve sendikal haklarının tanınmasını talep eden işçiler hem Agrobay serası önünde hem de Agrobay’ın ihracat yaptığı ülkelerin konsoloslukları önünde eylemler yaptı.
Kasım ayında Bergama meydanındaki beş katlı bir binanın çatısında “Hakkımızı ver Agrobay” yazılı pankart asan Agrobay işçileri eylemlerini farklı bir boyuta taşıdı. Gözaltına alınan beş kadın işçiye, geçen pazartesi günü “gürültü yaptıkları” gerekçesiyle kesilen para cezası geldi.
Tarım-Sen tarafından yapılan açıklamada “Bergama Emniyeti işçilere ‘Gürültü yapıyor’ gerekçesiyle para cezası kesmiş. İşçiler hak ararken bunu gürültü olarak görmek patronlara hizmet etmektir” denildi.
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