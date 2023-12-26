‘Aha dayıya sor’ videosuyla ünlenmişti! Adanalı gencin son hali görenleri şaşırttı
Adana’da yıllar önce adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorularına “Aha dayıya sor” diyerek yanıt veren Hüseyin T.’nin değişimi sosyal medyada gündem oldu.
8 yıl önce bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip dua kitabı sattığını öne sürmüş, ancak basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine besmele bile çekememişti.
Bu görüntüler sosyal medyada en çok izlenen video olmuş, Hüseyin T. birçok güldürü programına da ilham kaynağı olmuştu.
Hüseyin T. kendisini adliyeye götüren polis memurlarını da konuşmalarına dahil etmiş, "Aha dayıya sor" diyerek herkesi güldürmüştü.
O gencin yıllar içindeki değişimi gündem oldu.
Sosyal medya hesabından videolar paylaşan genç, "4 kere hacca gittik geldik" dedi.
Öte yandan Hüseyin T.'yi 8 yıl önce adliyeye götüren polis memuru, geçtiğimiz eylül ayında görev başında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- DEVA’lının saadet zinciri
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
- CHP'li Yücel'den 'ortak bildiri' tepkisi