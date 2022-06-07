Ahi Evran Türbesi'ndeki işlemeler ‘namaza engel oluyor’ denilerek ortadan kaldırıldı
1440 yılında inşa edilen ve günümüze kadar gelen Kırşehir’deki Ahi Evran Türbesi’nin duvarlarındaki işlemeler “namaza engel” iddiasıyla önce kapatıldı ardından söküldü. Türbede Türk kültürüne ait olan ve Ahi Evran Türbesi için özel olarak çizilen tasvirler yer alıyordu.
Kırşehir’de bulunan Ahi Evran’ın türbesindeki tasvirlerin “Namaz kılınmasına engel oluyor” denilerek ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Tasvirlerle birlikte türbe duvarlarındaki işlemelerin de tamamen söküldüğü görüldü.
Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin Kırşehir’de bulunan türbesi, 1440 yılında Osmanlı Devleti tarafından inşa edilmiş ve günümüze kadar gelmişti. Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan türbe, içerisinde bulunan ve tüm yapıyı bütünleşik şekilde tamamlayan hat sanatı ise kendine özgü eşsiz bir görüntü oluşturuyordu. Özellikle Ahi Evran’ın gömütünün bulunduğu kısımdaki işlemelere ek olarak Doğu Eyvan kısmındaki duvarda, Türk kültürüne ait olan ve Ahi Evran türbesi için özel olarak çizilen tasvirler de yer alıyordu.
Ahi Evran’ın türbesinin bulunduğu kısımdaki Türk kültürüne ait olduğu ifade edilen tasvirlerin “namaz kılmaya engel olduğu” için önce üzerinin kapatıldığı daha sonra ise tamamen kazınarak ortadan kaldırıldığı ileri sürüldü. Tasvirlerle birlikte duvardaki işlemelerin de kazınması dikkat çekti.
Tasvirler ve işlemelerin sökülerek bir yere mi kaldırıldığı ya da çöpe mi atıldığı ise belli değil.
ARAPÇA TABLO İLE KAPATILDI
Ahi Evran’ın gömütünün bulunduğu kısımda yer alan ve Türk kültürüne ait olduğu düşünülen 2 hayvan figürü, önce Arapça yazılı bir tablo ile kapatıldı. Bir süre sonra tasvirlerle birlikte duvardaki işlemeler de kazınarak, tamamen ortadan kaldırıldı. Ayrıca Ahi Evran’ın yakınları ve müritlerinin bulunduğu yerdeki duvar işlemeleri de tamamen kazınarak, duvarları beyaz boya ile kapatıldı. Ahi Evran-ı Veli Hazretleri’nin metfun bulunduğu kısımdaki kazınan duvarlar ise açık olacak şekilde sergilenmeye devam ediyor.
Video Haberler
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Gezi tutuklularından mesaj var
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Okulda dansöz oynattılar!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Poşet çaydaki büyük tehlike!