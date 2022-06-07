Ahi Evran Türbesi'ndeki işlemeler ‘namaza engel oluyor’ denilerek ortadan kaldırıldı

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Kırşehir’de bulunan Ahi Evran’ın türbesindeki tasvirlerin “Namaz kılınmasına engel oluyor” denilerek ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Tasvirlerle birlikte türbe duvarlarındaki işlemelerin de tamamen söküldüğü görüldü.

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin Kırşehir’de bulunan türbesi, 1440 yılında Osmanlı Devleti tarafından inşa edilmiş ve günümüze kadar gelmişti. Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan türbe, içerisinde bulunan ve tüm yapıyı bütünleşik şekilde tamamlayan hat sanatı ise kendine özgü eşsiz bir görüntü oluşturuyordu. Özellikle Ahi Evran’ın gömütünün bulunduğu kısımdaki işlemelere ek olarak Doğu Eyvan kısmındaki duvarda, Türk kültürüne ait olan ve Ahi Evran türbesi için özel olarak çizilen tasvirler de yer alıyordu.

Ahi Evran’ın türbesinin bulunduğu kısımdaki Türk kültürüne ait olduğu ifade edilen tasvirlerin “namaz kılmaya engel olduğu” için önce üzerinin kapatıldığı daha sonra ise tamamen kazınarak ortadan kaldırıldığı ileri sürüldü. Tasvirlerle birlikte duvardaki işlemelerin de kazınması dikkat çekti.

Tasvirler ve işlemelerin sökülerek bir yere mi kaldırıldığı ya da çöpe mi atıldığı ise belli değil.

ARAPÇA TABLO İLE KAPATILDI

Ahi Evran’ın gömütünün bulunduğu kısımda yer alan ve Türk kültürüne ait olduğu düşünülen 2 hayvan figürü, önce Arapça yazılı bir tablo ile kapatıldı. Bir süre sonra tasvirlerle birlikte duvardaki işlemeler de kazınarak, tamamen ortadan kaldırıldı. Ayrıca Ahi Evran’ın yakınları ve müritlerinin bulunduğu yerdeki duvar işlemeleri de tamamen kazınarak, duvarları beyaz boya ile kapatıldı. Ahi Evran-ı Veli Hazretleri’nin metfun bulunduğu kısımdaki kazınan duvarlar ise açık olacak şekilde sergilenmeye devam ediyor.

