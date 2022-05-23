Tarihi eser kaçakçılarına dev operasyon: 12 bin 267 eser ele geçirildi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yürütülen çalışmalarda 5 ve 16 Mayıs tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Beyoğlu, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenler ve Pendik ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

10 BİNİ AŞKIN ESER ELE GEÇİRİLDİ

Bu ilçelerdeki bazı ev ve iş yerlerine yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde farklı tarihi dönemlere ait olduğu sanılan 10 bin 220 sikke ile Roma İmparatorluk, Hellenistik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu ve kaçak yeraltı kazılarından elde edildiği belirlenen 2 bin 47 parçadan oluşan toprak altı malzemelerin de içinde olduğu 12 bin 267 obje ele geçirildi.

ESERLER MÜDÜRLÜKLERE TESLİM EDİLECEK

Kentin 5 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki 12 bin 267 sikke ve objenin, incelenmek üzere Müze Müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan başlatılan tahkikatın ise devam ettiği aktarıldı.