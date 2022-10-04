Ahi Evran Üniversitesi, ihaleye adını yanlış yazdığı belgelendirmeyi şart koşmuş!

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Sayıştay’ın Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin 2021’e ilişkin denetim raporuna göre, 2019’daki kırmızı ve beyaz et alımı ihalesinde, kırmızı et üretiminin mal alım ihalelerinde istenemeyeceği belirtilen bazı sertifikaları barındıran IFS’ye göre yapıldığının belgelenmesi istendi. IFS’nin açılımının dahi yanlış yazıldığı ihale, yalnızca tek isteklinin katılımıyla gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firmanın ise başında “et lobisi” olarak nitelendirilen Faruk Kayar’ın bulunduğu Namet Gıda olduğu öğrenildi.

Sayıştay’ın raporunda, yemekhanede 2020’de kullanılmak üzere gerçekleştirilen ihalede “rekabeti sınırlayıcı hususların” bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Buna göre, ihale şartnamesinde, kırmızı et üretiminin “International Food Standards” olarak açılımı verilen “IFS”ye göre yapıldığının belgelenmesi şart koşuldu. Şarta ilişkin eleştirilerden önce IFS’nin açılımının “International Food Standards” değil, “International Featured Standards” olduğu vurgulandı. IFS’nin, “Kamu İhale Genel Tebliği’nde mal alım ihalelerinde istenemeyeceği açık olarak belirtilen bazı sertifika gerekliliklerini barındırdığı” kaydedilen raporda, bu şartın “rekabet ilkesine” ters düştüğü ve ihlal ettiği aktarıldı.

"ŞART KOŞULMAMALI"

Raporda, “İhalenin kırmızı ete ilişkin bölümüne sadece 1 adet istekli teklif vermiş, ihale üzerinde kalan bu istekli ile kıymalık dana döş için KDV hariç 37.50 TL, yağsız dana kuşbaşı için KDV hariç 51.50 TL, orta yağlı dana kuşbaşı için ise KDV hariç 49.50 TL üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Sonuç olarak, ihalede rekabeti engelleyici belgelerin ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak şart koşulmaması gerekmektedir” denildi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’na göre, ihalenin kırmızı et kısmını kazanan şirket, 1 milyon 115 bin 500 liraya Namet Gıda oldu. Şirketin başında ise Faruk Kayar bulunuyor. Kayar, TRT’de yayımlanan Payitaht dizisinde 2018’de rol almasıyla da gündem olmuştu. Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kayar’ın dizide oynamasına tepki gösterirken “Et lobisinden birisi o dizide oynadı” demişti.