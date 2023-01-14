Ahıskalı müzisyenin 'ekmek teknem' dediği saksafonu çalındı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:15

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 10:18

18 yıldır Türkiye'de yaşayan, 4 yıldır ise Antalya'da sokakta ve kafelerde saksafon çalarak para kazanan 2 çocuk babası Ahıska Türkü Abbas Urshanov Işık'ın saksafonu ve bisikleti 15 Aralık günü provaya gittiği atölyenin önünden çalındı.

Aynı zamanda Antalya'da yaşayan ve yerleşik yabancılardan oluşan Yabancılar Korosu'nda piyanistlik yapan Işık, olay sonrası polise haber verdiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Birisi 3, diğeri 1,5 yaşında 2 çocuğu olduğunu aktaran Işık, "Ailemin geçimini saksafon çalarak sağlıyorum. Ekmek teknemi çaldılar. Bisiklet umrumda değil, o da elim ayağımdı gerçi ama saksafonum benim için çok önemli. Çünkü o olmadan müzik yapamam, para kazanamam. Birkaç gün arkadaşlarımdan aldığım emanet saksafonla idare ettim. Artık müzik aletim yok ve işlere gidemiyorum. Polisin bir an önce saksafonumu bulmasını ümit ediyorum" dedi.

Yeni bir saksafon almanın kendisi için imkansız olduğunu belirten Işık, “20-25 bin TL gibi fiyatlarda satılıyor. Evimin kirasını zor öderken, şimdi para kazanacak durumda bile değilim. Ekmek teknemin bulunması benim için çok önemli" diye konuştu.