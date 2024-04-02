Ahmet Aras: Çiçek yerine eğitime destek verin

Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:20

Güncelleme: 02.04.2024 - 15:20

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre; Muğla’da aldığı yüzde 54,90 oy oranı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, yurttaşlarda eğitime destek istedi. Önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak resmi olarak göreve başlaması beklenen Aras, sosyal medya üzerinden tebrik çiçeği göndermek yerine öğrencilere burs verilmesini rica etti.

Ahmet Aras, “Değerli Dostlar; sorumluluğumuz yarınlara diyerek yeni görevim nedeniyle tebrik çiçekleriniz yerine ÇYDD üzerinden öğrencilere burs sağlayarak eğitimine katkı sağlamanız çok daha anlamlı olacaktır” diyerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ait olan hesap numarasını paylaştı.