Ahmet Aras: Kutlama değil sandıkları bekleme zamanı
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, yüzde 58 ile önde olduğunu ifade ederek, “Şu an kutlama değil sandıkları bekleme zamanı” dedi.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde önde olduğunu duyurdu.
Kısa bir video paylaşan Ahmet Aras, kente sandıkların yüzde 40’ının açıldığını aktararak, “Yüzde 56 oranla öndeyiz. Ancak genel başkanımızın da dediği gibi şu an kutlama değil sandıkları bekleme zamanı. İnşallah sandıkların hepsi açıklanıp da ıslak imzalı tutanaklar ilçe seçim kurumlarımıza teslim edildiği zaman büyük bir zaferi hep birlikte kutlayacağız” diye konuştu.
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