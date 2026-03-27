Ahmet Aras'tan Göcek'te sit alanında yapılmak istenen turizm projesine tepki

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Osmanağa Koyu’nda yapılmak istenen günübirlik turizm tesisi projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fethiye - Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan, 3. derece doğal sit statüsünde olan ve balıkların yumurta bıraktıkları sazlar ile endemik günlük ağaçlarının bulunduğu bir alana iş makinesi ile girerek, ağaçları keserek, günü birlik turizm tesisi yapmak, hangi akla ve hangi vicdana sığar?

Bu soruyu, Yönetim ve Çevre Koruma AŞ adlı şirkete Muğla’mızın cennet köşelerinden biri olan Göcek Mahallemizin Osmanağa Koyu’nu rant uğruna perişan etme iznini veren, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na soruyorum.. Ayrıca, cevabını gerçekten çok merak ettiğim bir başka soruyu daha sormak istiyorum... Siz, bu ülkenin insanı değil misiniz?"