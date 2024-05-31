Ahmet Aras’tan 70 dünya kenti başkanına mektup

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:25

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:25

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras Muğla ile işbirliklerini geliştirmek amacıyla dünya kenti belediye başkanlarına işbirliği mektubu gönderdi. Paris, Londra, Roma, Barcelona, Madrid, Brüksel, Atina, Viyana, Los Angeles, Boston, Kobe, Münih, Stuttgart, Hamburg, Vancouver, Sydney, Seoul, Ahmedabad, Tianjin gibi dünya çapında önemli kentleri yöneten 70 belediye başkanına Muğla’dan mektup gitti.

DÜNYA KENTİ MUĞLA VİZYONU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras bu mektuplarda şehirler arası işbirliği, kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi konularında çağrıda bulundu. Gönderilen mektuplarda, Muğla’nın sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve turizm potansiyelinin yanı sıra tarımsal işbirliklerine vurgu yapıldı. Ayrıca iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının önemine dikkat çekildi. Başkan Ahmet Aras, “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda uluslararası işbirliklerinin Muğla’nın kalkınmasına ve dünya şehirleriyle entegre olmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonunu desteklemek ve uluslararası ilişkiler ile kent diplomasisi alanında aktif bir rol üstlenmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurularak faaliyetlerine başladı. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 2024 ayı meclis toplantısında 5216 Büyükşehir Belediye kanunun 21. Maddesi gereği norm kadro esaslarına göre kuruldu ve başkanlığa Celal Cem Dengiz getirildi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü, Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü birimlerinden oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın temel görevi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda kent diplomasisini hayata geçirmek, Muğla’nın uluslararası farkındalığını arttırmak, turizm konusunda Muğla’nın potansiyelini açığa çıkarmak, ulusal ve uluslararası tüm hibe ve projelerin takipçisi, katılımcısı olmak olarak tanımlandı.

Ahmet Aras’ın 70 dünya kenti belediye başkanına gönderdiği mektup şu şekilde: