Ahmet Davutoğlu’ndan ‘mutlak butlan’ tepkisi: “Siyaseti dizayn etme çabası”

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına bir tepki de Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, kararın hukuki sonuçtan çok siyaseti dizayn etme amacı taşıdığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, tartışmanın yalnızca CHP ile sınırlı olmadığını belirtti.

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle oldu:

“Parti kimliklerinden bağımsız olarak hepimizin odaklanması gereken temel husus siyasi ahlakımızdaki yozlaşma ve demokrasimizin temelini oluşturan seçim güvenliğinde ortaya çıkan kaostur.

Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır.

Tam yetkili olan YSK kararını verdikten sonra yapılan işlemlerin geçerliliği tartışılmaya başlanırsa bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliği de tartışmalı hale gelir.

Siyasi kültürümüzün ve demokratik süreçlerimizin siyasi ahlak temelinde yeniden yapılandırılması zorunludur.”