Ahmet Davutoğlu’ndan dikkat çeken ‘Pandora Belgeleri’ açıklaması: Utanç duydum

06 Ekim 2021 Çarşamba, 21:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti binasında ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, Pandora belgelerinde Türkiye’nin adının da geçmesine ilişkin; “Şeffaflık yasasını getirmiş olsaydık ve mal beyanını getirmiş olsaydık. Bunun yurtiçi, yurtdışı irtibatlarıyla birlikte engellenmemiş olup getirmiş olsaydık zaten o listelerde Türkiye’nin adı geçemezdi” dedi ve şu açıklamayı yaptı:

"UTANÇ DUYDUM"



"Ben de takip ettim Pandora dosyalarını okuduğum zaman utanç duydum ve devamı da gelecek gibi görünüyor. Pandora’da adı geçen ya da geçmeyen rantiyeciler hepsinin organizasyonuyla başbakanlığıma karşı harekete geçildiğini artık herkes biliyor. Şimdi İktidara geldiğimiz de ise bütün bu bataklığı otoriterliği de yolsuzluğu da yerinde yok edecek kapsamlı bir reform yapacağız."

ERDOĞAN’A ÇAĞRIDA BULUNDU

AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Davutoğlu devamında şu şekilde konuştu: