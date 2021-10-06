Ahmet Davutoğlu’ndan dikkat çeken ‘Pandora Belgeleri’ açıklaması: Utanç duydum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde bir araya geldi. İki lider daha sonra soruları yanıtladı. Davutoğlu, kendisine yöneltilen Pandora Belgeleri'ne ilişkin soruya, "Engellenmemiş olsaydık, Türkiye'nin ismi o belgelerde geçmezdi. Pandora dosyalarını okuduğum zaman utanç duydum ve devamı da gelecek gibi görünüyor" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti binasında ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Davutoğlu, Pandora belgelerinde Türkiye’nin adının da geçmesine ilişkin; “Şeffaflık yasasını getirmiş olsaydık ve mal beyanını getirmiş olsaydık. Bunun yurtiçi, yurtdışı irtibatlarıyla birlikte engellenmemiş olup getirmiş olsaydık zaten o listelerde Türkiye’nin adı geçemezdi” dedi ve şu açıklamayı yaptı:
"UTANÇ DUYDUM"
"Ben de takip ettim Pandora dosyalarını okuduğum zaman utanç duydum ve devamı da gelecek gibi görünüyor. Pandora’da adı geçen ya da geçmeyen rantiyeciler hepsinin organizasyonuyla başbakanlığıma karşı harekete geçildiğini artık herkes biliyor. Şimdi İktidara geldiğimiz de ise bütün bu bataklığı otoriterliği de yolsuzluğu da yerinde yok edecek kapsamlı bir reform yapacağız."
ERDOĞAN’A ÇAĞRIDA BULUNDU
AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Davutoğlu devamında şu şekilde konuştu:
- Buradan çağrıda bulunuyorum, Sayın Cumhurbaşkanına, geçmişte başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, bakanlık yapmış kim olmuş olursa olsun açık ve net şekilde birinci ve ikinci derecede akrabalarıyla birlikte mal beyanlarını içerde ve dışarıda açıkladıklarında, bütün bunları bir gün şeffaflaştırdığımızda ve temiz bir siyaseti kurma iradesi gösterdiğimizde bütün bu tartışmalar biter.
- Pandora denilen dosyada da bunlar yer almaz. İster pandorası ister p ile başlayan başka hangi dosya olursa olsun hepsinin sonunu getirecek olan şey şeffaflıktır. Biz bunu öyle ya da böyle bu ülkeye getireceğiz.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- IKEA'dan 'Türkiye' kararı
- Meteoroloji'den il il kar uyarısı
- AKP'nin anketlerini açıkladı
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- İşte Saray'ın BAE'ye Peker teklifleri
- Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi çıkışı
- TÜGVA’dan alındı İBB’ye devredildi
- Sedat Peker gerçekleri!
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Kahraman'a kötü haber