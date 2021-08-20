Ahmet Davutoğlu’ndan AKP’ye çok sert gönderme

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP'den ayrılışıyla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İşte ayrıntılar

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 08:13
Ahmet Davutoğlu’ndan AKP’ye çok sert gönderme
Abone Ol google-news

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından ‘Evet, ben o davayı sattım’ notuyla AKP’den ayrılışıyla ilgili çok konuşulacak bir video paylaştı.

Davutoğlu’nun seslendirdiği videoda, dikkat çeken ifadeler şöyle:

- Eğer dava, damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapıp zengin etmekse, ben o davayı sattım.

- Eğer dava, memleketin kaynaklarını 3-5 müteahhite peşkeş çekmekse, ben o davayı sattım.

- Eğer dava, AK Parti genel merkezinde kokain tüketen gençlerin lüks arabalara binmesiyse, ben o davayı sattım.

- Eğer dava, ülkeyi yolsuzluklara, yoksulluğa boğmaksa ben o davayı sattım.

-Eğer dava, akrabaların her birini zengin etmekse, doğru, ben o davayı sattım.

- Eğer dava, Hz. Ömer adaletiyse, siyasi ahlakı savunarak o davanın sahibi biziz.

- Eğer dava, kendi çocuklarını, damadını vatan evlatlarından ayrı düşünmemekse, eğer dava her türlü yasağa direnmekse o davanın sahibi biziz.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler