Ahmet Davutoğlu’ndan AKP’ye çok sert gönderme
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP'den ayrılışıyla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İşte ayrıntılar
Evet, ben o davayı sattım? pic.twitter.com/qmulf2xLw2— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 19, 2021
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından ‘Evet, ben o davayı sattım’ notuyla AKP’den ayrılışıyla ilgili çok konuşulacak bir video paylaştı.
Davutoğlu’nun seslendirdiği videoda, dikkat çeken ifadeler şöyle:
- Eğer dava, damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapıp zengin etmekse, ben o davayı sattım.
- Eğer dava, memleketin kaynaklarını 3-5 müteahhite peşkeş çekmekse, ben o davayı sattım.
- Eğer dava, AK Parti genel merkezinde kokain tüketen gençlerin lüks arabalara binmesiyse, ben o davayı sattım.
- Eğer dava, ülkeyi yolsuzluklara, yoksulluğa boğmaksa ben o davayı sattım.
-Eğer dava, akrabaların her birini zengin etmekse, doğru, ben o davayı sattım.
- Eğer dava, Hz. Ömer adaletiyse, siyasi ahlakı savunarak o davanın sahibi biziz.
- Eğer dava, kendi çocuklarını, damadını vatan evlatlarından ayrı düşünmemekse, eğer dava her türlü yasağa direnmekse o davanın sahibi biziz.
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