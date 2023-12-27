Ahmet Davutoğlu’ndan ‘Kızıl Goncalar’ telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısını arayarak destek verdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:46
Ahmet Davutoğlu’ndan ‘Kızıl Goncalar’ telefonu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, tarikatları konu edildiği için hedef alınan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'u aradığı belirtildi.

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya Davutoğlu’nun yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: 

"Özel haber olarak aktarayım birebir kaynağından aldığımız bir gelişme. Ahmet Davutoğlu Faruk Turgut'a, geçmiş olsun demiş, diziyi beğendiğini ifade etmiş. 'Sakın ola eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Kent muhafazakarlarının ilgisini önemsiyorum. Ben de bir akademisyenim...' Böyle bir telefon mesajı geldiğini ifade edeyim."

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Dizi, gerici gazeteler tarafından hedef gösterilmiş ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut, mekan izinlerinin iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada "Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 


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