Kızıl Goncalar'ın çekim izinlerinin iptal edilmesinin gerekçesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:45

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:46

FOX TV’nin başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı yeni dizisi 'Kızıl Goncalar'ın, Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerinin iptal edilmesine ilişkin Darülaceze Başkanlığı’nın kararı ortaya çıktı.

Yapımcı Faruk Turgut tarafından paylaşılan kararda, "Kızıl Goncalar’ın bazı sahnelerinin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş, gelinen noktada dizinin halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından; 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

#KızılGoncalar Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini,kamuoyunun takdirine sunuyorum.Bu mekana Ayda 200.000.lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim. pic.twitter.com/seyRNqlxYK — FARUK TURGUT (@FARKTRGT) December 26, 2023

'DARÜLACEZE SAKİNLERİNE YAZIK OLDU'

Turgut da, "Darülaceze kurumunun çekim izninin iptal gerekçesini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana aylık 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim…” açıklamasını yayınladı.

Turgut ayrıca, "Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Darülaceze’den çekim izni iptali gerekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

"Darüleceze Başkanlığı Daimi heyetinin Darülaceze başkanı Hamza Cebeci başkanlığında 25.12.2023 tarihinde yaptığı toplantıda Gold Prodüksiyon yapımcılık Anonim Şirketi tarafından çekim yapılan Kızıl Goncalar’ın bazı sahnelerin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş gelinen noktada dizinin ilk bölümünde halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi 2023 tarih ve 18 no’lu Daimi heyet kararını iptalini oy birliği ile karar verilmiştir."