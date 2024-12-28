Nahit Eren'den 'Narin kararı' sonrası ilk açıklama: 'Nevzat boyutundan eksik kalmıştır'
Narin Güran davasını yakından takip eden Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Nahit Eren ve Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç kararın ardından basın mensuplarına konuştu.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada sanıkların savunma işlemleri tamamlandı. Mahkeme Başkanı kararı açıkladı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kararın ardından Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarına açıklama yaptı. Eren, şunları söyledi:
"Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa bile Narin’i dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerekirdi. Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek."
"KISMEN KARŞILAYACAK DÜZEYDE"
Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ise şöyle konuştu:
"21 Ağustos'tan bu yana kamuoyunun ilgiyle izlediği dava sonuçlandı. Sanık Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış hapis ile cezalandırdı. Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak niteliktedir. Nevzat ile ilgili beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet bekliyorduk ama bu gerçekleşmedi. Sadece delilleri karartmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir."
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