Yılmaz Tunç'tan Narin Güran davası sonrası açıklama

Yayınlanma: 28.12.2024 - 22:50

Güncelleme: 28.12.2024 - 22:53

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINDA YER BULMASI ÖNEMLİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir. Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."