Narin Güran davasında karar açıklandı!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 21:22

Güncelleme: 28.12.2024 - 22:42

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması üçüncü günde de devam etti.

Duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar; Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

MAHKEME BAŞKANI SAAT 21'İ İŞARET ETTİ

Tutuklu sanıkların savunmaları bitti. Öte yandan Mahkeme Başkanı, 21.00’de son sözlerin alınacağını belirterek, sağlık personelinin de salonda hazır edilmesini istedi. Ayrıca bölgede geniş güvenlik önlemleri de alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya da duruşma salonunun önüne geldi. Gazeteci Ferit Demir'in aktardığına göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın aile üyeleri ile yakınlarını bilinmeyen bir yere götürerek özel güvenlik tedbiri uyguladı.

SANIKLAR YERLERİNİ ALDI

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, Mahkeme Başkanı salona geçiş için izin verdi. Salonda güvenlik önlemlerinin çok yoğun olduğu belirtilirken sanıklar; Nevzat Bahtiyar, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın salonda yerlerini aldığı kaydedildi.

Mahkeme heyeti de salona giriş yaptı, sanıkların son sözlerinin alınacağı aktarıldı.

SON SÖZLER ALINDI

Mahkeme Başkanı, sanıklara son sözlerini sordu:

Anne Yüksel Güran: Yüreğim yaralıdır ama rabbim şahittir. Kızımın asla katili olmamışım asla kızıma zarar vermedim rabbim hakkımı bırakmasın.

Nevzat Bahtiyar: Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım yemin ederim ben öldürmedim.

Enes Güran: Ben hep doğru konuştum. Hakkımı yiyenlere hakkım helal değil. Mahkeme ne derse odur, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum serbest bırakılmak istiyorum.

Salim Güran: Narin benim yeğenimdir bu dünyada en son zarar verecek insan benim, ben Narin'e zarar vermedim. Öküz meydanda ama kimse burda demiyor.

KARAR AÇIKLANDI

Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın suç delillerini gizleme ve yok etmekten aldığı belirtildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Acısı hepimizin yüreğini yakan Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu avukatlarımız, tüm duruşmalara katılarak Narin’i kendi evlatları gibi sahiplendi ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. Hiçbir karar Türkiye’nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti.

Bu süreçte özveri ile canla başla Narin’ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum."