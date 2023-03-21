Ahmet Ercan, Ölü Deniz fayındaki kırığı işaret etti: Türkiye'nin güneyini de etkiler

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:05

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:06

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar da, uzmanların uyarıları da devam ediyor.

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, stres artışı uyarısı yapılan Ölü Deniz Fay kırığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EVİNİZİ YIKAN KIRI DEĞİL...."

Ercan, bölgesi olası bir depremin Türkiye'nin güneyini de etkileyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ölüdeniz kırığı üzerinde büyük deprem Beyrut ile Şam arasında, kırık demetlerinin birleştiği Safed kuzeyinde gerçekleşmesi beklenir. Böyle bir deprem Türkiye güneyini de etkiler.

Depremde gerginliğin boşaldığı yere iç odak, yüzey izdüşümüne dış odak denir. Yeri yırtmasına kırık(fay) denir. Kırık boyunca en büyük ivme (vuruş) oluşur. Evinizi yıkan kırık değil, odaktan çıkan sarsım dalgalarıdır. Kırıktan değil, odaktan uzaktaysanız az etkilenirsiniz."

Ölüdeniz kırığı üzerinde büyük deprem Beyrut ile Şam arasında, kırık demetlerinin birleştiği Safed kuzeyinde gerçekleşmesi beklenir. Böyle bir deprem Türkiye güneyini de etkiler. pic.twitter.com/7S6EIKRUg2 — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 21, 2023

"EĞİTİM KURUMLARI ÇÖKMESİN"

Ercan, Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilgili ise şu paylaşımda bulundu:

"Eğitim kurumları çökmesin. Hatay M.Kemal Üniversitesinin bazı bölümleri geçici komşu üniversitelere taşınsın, ötekileri ise baraklarda geçici eğitim sürdürülsün. Ülkede üniversite kapanması demek, bilimi öldürmek demektir. Geleceğimizi karanlığa sokmayalım."