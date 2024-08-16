Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:11

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:11

Atatürk Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu atandı. Karar yayınlanan Resmi Gazete'de resmileşti. Ünüvar'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli?

AHMET HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 26.09.1975 tarihinde Trabzon Çaykara’da doğdu ve babasının akademik görevi vesilesiyle aynı yıl ailesiyle birlikte Erzurum’a taşındı. İlk, orta (Anadolu Lisesi) ve lise (Erzurum Fen) eğitim aşamalarını Erzurum’da; yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (Çapa) Fakültesinde 1999 yılında tamamladı. Aynı yıl tıpta uzmanlık sınavıyla girdiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimini 2003 yılında bitirdi. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007’de Doçent ve Şubat 2013 tarihinde Profesör oldu.

2005 yılında TÜBİTAK desteği ile gittiği Amerika Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kentucky Üniversitesi Sensör Teknoloji Merkezlerinde, kendi planladığı projesinde 1,5 (bir buçuk) yıl çalıştı. 2008 yılında beyin nörotransmitter ölçümü yapabilen Türkiye’deki ilk, Avrupa’daki ikinci “İn vivo voltametri ve beyin sensor laboratuvarı” nı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda kurdu. Birer yıl arayla düzenlediği 3 kursla, 78 bilim insanının bu yeni tekniği öğrenmesini sağladı. Bu dönemde iki TÜBİTAK projesini sonuçlandırdı. Hali hazırda 4 ayrı üniversiteden toplam 36 araştırmacının çalıştığı ve bütçesi 2.984.000,00 TL olan Atatürk Üniversitesine alınmış en büyük TÜBİTAK 1003 projesinin yönetici ve yürütücülüğünü sürdürmektedir.

Çeşitli bilimsel kuruluşlardan ve kongrelerden alınmış ödülleri, SCI ve SCI-E’de yayınlanmış 63 adet uluslar arası bilimsel çalışması, 430 atıfı, aldığı 3 adet patenti ve etken maddesi Türkiye’ye ait olan Ülkemizin ilk ilaç patent başvurusu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun, 2013 yılından itibaren TÜBİTAK TEYDEB Biyoteknoloji Yürütme Komite Üyeliği, 2014 yılından itibaren Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TÜBAS) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu halen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmekteydi. Müftüoğlu, yayınlanan Resmi Gazete ile Atatürk Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.