Ahmet Hakan izleyici yorumuna sinirlendi: 'Ne aşağılık insanlarsınız...'

İktidara yakın Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programında bir izleyicinin yorumları karşısında sinirlerine hakim olamadı. Hakan, yorumu görünce, "Ne aşağılık insanlarsınız..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:01
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Ahmet Hakan, CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında AKP'nin yaptırdığı anketin sonuçlarının tartışıldığı esnada sosyal medyadan gelen izleyici yorumu karşısında sinirlerine hakim olamadı.  

"MANYAK MISIN NESİN YA!"

İzleyicinin, "AKP'nin yaptırdığı ankete ancak Ahmet Hakan inanır" yorumunu okuyan Hakan sinirlenerek canlı yayında, "“Niye ben inanayım ya. Bu ne saçma birşey. Soruyoruz, cevap veriyor. Ben niye bu işin bir tarafı oluyorum? Ne aşağılık insanlarsınız ya. Sen benim kime oy vereceğimi, kimi destekleyeceğimi nerden biliyorsun kardeşim! Manyak mısın nesin ya” ifadelerini kullandı.  



Ahmet Hakan

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