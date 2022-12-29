Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a sert tepki: Ulan sana mı kaldı

29 Aralık 2022 Perşembe, 13:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıklayan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan dünkü köşesinde şarkıcı Gülşen'in yılbaşında vereceği İzmir konserine göndermede bulundu.

Hakan, "Gülşen, yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecekmiş. Şahane, harika, güzel bir geri dönüş. Tek kaygım şu: Bu konser, Gülşen’i, 'politik bir figür' haline dönüştürür mü? Aman dönüştürmesin. Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ise bugünkü 'Hadsiz' başlıklı yazısında isim vermeden Ahmet Hakan'a sert tepki gösterdi.

Hakan'ın iktidara yakınlıklarıyla bilinen isimlere hiç ses çıkarmadığını belirten Altaylı, şunları söyledi:

"Bir köşe yazarı, kendi işini doğru düzgün yapmaktan acizken, ona bunun işine karışmayı kendine vazife edenmiş. Muhalif tavırlı iki sanatçıya akıl vermeye kalkışmış son olarak. Tarkan’a ve Gülşen’e.

Muhtemelen biri İzmir’de konser verdiği, diğeri de önümüzdeki günlerde vereceği için olsa gerek. Demiş ki, “Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum.”

‘HADSİZ KENDİNCE BÖYLE BİR KARAR ALMIŞ’

Artık herkese emir vermek, ne yiyip içeceğine kaç kez seks yapacağına kadar karışmak moda ya, bu hadsiz de kendince böyle bir karar almış. “Bu ikisi siyaset üstü kalsın.” Baş üstüne.

Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek. Hadi de ki, adam sanatla siyaset karışsın istemiyor, sanatçıları koruyor. Siyaset üstü kalması gerekenler sadece onlar mı! İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay’dan niye böyle bir talebin yok o zaman?

Bunlar siyaset altı kalabilirler mi! Mesele hangi siyasetin altında kalındığı mı! Senin kaldığın altta kalmak caiz mi! "