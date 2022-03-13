Ahmet Hakan: 'Tamam abi tamam, Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur'

13 Mart 2022 Pazar, 11:55

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazmış; Hakan'ın bu ifadelerine başta 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin başrolü Hazal Kaya ve birçok ünlü isimden tepki gelmişti.

Hakan, köşesinde "Ellerim yukarıda teslim oluyorum" başlıklı yeni bir yazı kaleme aldı. Hakan, bu kez de kendisine yönelik yapılan eleştirilere ve tepkilere yanıt verdi.

Yazısının ilgili bölümünde Hakan şu ifadeleri kullandı:

Hakan yazısında, "Tamam abi tamam. Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur. Ona laf eden herkes vasattır, hatta vasatın altıdır. Eyvallah birader eyvallah. Nefret edilecekse... Bir Tansu Çiller’den, bir de Nagehan’ın Ukrayna’da giydiği üniformadan nefret edilmelidir. Gayrısından nefret caiz değildir. Anlaştık kardeşim anlaştık. Gülşen, sırf giydiği kıyafetlerle iktidara karşı direnişin bir numaralı odağı haline gelmiştir. Milyonlar arkasındadır. Lolipop, bu iktidarı devirecektir."

HAZAL KAYA SOSYAL MEDYADAN YANIT VERMİŞTİ

Kaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Hakan'a yanıt vermişti. Kaya mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"