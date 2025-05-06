Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 10:26

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:45

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dava dosyasına giren görüntüler, saldırganların vahşeti sonrasında sergilediği tavırlarla kamuoyunda tepki çekti.

METROBÜS DURAĞINDA ‘NASIL BIÇAKLANDIĞINI’ ANLATTI

Cinayetin ardından katil zanlısı ve suç ortağı, Fikirtepe Metrobüs Durağı’na giderek burada arkadaşlarıyla buluştu.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre zanlılardan biri, Ahmet Minguzzi’yi nasıl bıçakladığını arkadaşlarına gülerek anlattı. Bu görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Ahmet Minguzzi, hastaneye kaldırılmış, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Ailesi ve yakınları, saldırının ardından adalet çağrısında bulunmuştu.

SALDIRGANLARIN SİCİLİ KABARIK

Görüntülerde yer alan iki şüpheli, olaydan kısa süre sonra gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde her iki zanlının da daha önce birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

MEZARI TAHRİP EDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Cinayetin ardından bir başka skandal daha yaşanmıştı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı, kimliği belirlenen bir kişi tarafından tahrip edilmişti.

Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Duran Aydın’ın, 27 Mayıs’ta hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Mahkeme ayrıca, müşteki sıfatıyla ifade vermesi beklenen baba Andrea Minguzzi hakkında “zorla getirme” kararı çıkardı.