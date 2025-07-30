Ahmet Özer'in avukatından MHP'li Feti Yıldız'a dikkat çeken ziyaret

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarından olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar'dan dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Sınar, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Ziyareti X hesabından paylaşan Sınar, "Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde evrensel hukuka ve adil yargılanma hakkına ilişkin çok önemli tespitleri ile ülkemizde “makul çoğunluğun” sesi olarak, siyaset iklimindeki kutuplaşmanın ve irrasyonalitenin aşılmasına değerli katkıları ile ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Sınar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Ankara’da değerli meslek büyüğüm, Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ı ziyaret ettim ve kendisine yeni çıkan kitabımı takdim ettim.

Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde evrensel hukuka ve adil yargılanma hakkına ilişkin çok önemli tespitleri ile ülkemizde “makul çoğunluğun” sesi olarak, siyaset iklimindeki kutuplaşmanın ve irrasyonalitenin aşılmasına değerli katkıları ile ön plana çıkıyor.

Sayın başkana gerek nazik misafirperverliği gerekse gündemdeki yargısal süreçlere ilişkin çok kıymetli tespit ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum…"

Bugün Ankara’da değerli meslek büyüğüm, Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ı (@YildizFeti) ziyaret ettim ve kendisine yeni çıkan kitabımı takdim ettim.

Sayın Feti Yıldız, hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde… pic.twitter.com/4kzanh8gyg — Prof. Dr. Hasan Sınar (@hasansinar_) July 29, 2025

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ahmet Özer'in duruşması öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında Ahmet Özer'e 'hoca' diyerek atıfta bulunmuştu.

Ardından hakim karşısına çıkan Özer, 'kent uzlaşası' davasından tahliye edilmişti ancak başka bir soruşturmadan hakkında tutukluluk kararı olduğu için tutukluluk hali devam etmişti.