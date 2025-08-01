İş insanının soyadını vermesiyle tutuklanmıştı: Ahmet Şahin’in tutukluluğunda HTS çelişkisi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün belediyeye yönelik soruşturma kapsamında 4 Haziran’da tutuklanmasının ardından yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin de 8 Temmuz'da İBB'ye yönelik mali soruşturma kapsamında tutuklandı. Şahin, daha önce İBB soruşturması kapsamında tutuklanıp verdiği etkin pişmanlık ifadeleriyle serbest bırakılan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun ifadeleri kapsamında tutuklanırken Şahin'in tutukluluğuna yapılan itirazda, önemli çelişkiler ortaya çıktı.

Nuhoğlu, verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, belediyede yer aldığı ihalelerin hak ediş ödemelerini alabilmek için belirlenen kişilere komisyon ödemesi yapmaya zorlandığını ve bu kişilerden birinin de Şahin olduğunu iddia etti. Nuhoğlu, kendi çalışanı Oğuz Kaan Demircioğlu aracılığıyla Şahin'e 2 Ağustos 2024 ve 21 Kasım 2024'te elden belirli ödemeler yaptığını öne sürerken bunların HTS incelemeriyle doğrulanabileceğini öne sürdü. 11 Haziran'da Başkenvekili olarak göreve gelen Şahin, 5 Haziran'da etkin pişmanlıkla tahliye olmasına karşın 20 Haziran'da savcılığa gidip ek ifade vererek Ahmet Şahin'in tam adını paylaşan Nuhoğlu'nun ifadelerinden sonra tutuklandı.

ORTAK BAZ KAYDI ÇIKMADI

Ancak tutukluluk itirazları kapsamında, yansıyan bilgilere göre Şahin, belirtilen iki tarihte ve bağlı günlerde paraları teslim ettiği söylenen Demircioğlu ile hiç ortak baz kaydı vermedi. Öte yandan Demircioğlu ve Nuhoğlu’nun, verdikleri ifadelerde Şahin’e suçlama konusu yapılan para teslim tarihlerini farklı beyan ettikleri de ortaya çıktı.

SOYADINI SONRADAN PAYLAŞMIŞTI

İBB’ye yönelik ‘mali soruşturma’ kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında 2 Haziran ve 4 Haziran’da verdiği ifadelerin ardından tahliye edilen iş insanı Nuhoğlu, tahliyesini sağlayan ikinci ifadesinde Şahin’den yalnızca ismini kullanarak ‘Ahmet’ diye bahsetmişti. Nuhoğlu’nun tahliyesinin ardından verdiği ek ifadede ise önceden Ahmet diye bahsettiği Şahin’in tam adını vermesi dikkat çekmişti.