Ahmet Türk: İktidar partisi gideceğini görüyor, İmralı’ya heyet gönderiyor

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:59

Güncelleme: 10.05.2023 - 19:44

Yeşil Sol Parti, milletvekili adayları ile birlikte dün Mardin’in Nusaybin ilçesinde miting düzenledi.

Mitinge katılan, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk “Bunun için 14 Mayıs seçimleri, bizler için çok önemlidir. Gençlere hitap ediyoruz. Halkımıza yardımcı olacaksınız. Bir oyumuzun iptal edilmemesi için, yanlış kullanılmaması için ev ev dolaşacaksınız ve Yeşil Sol Parti’nin altına mühür vuracaksınız. Bu gençlerin, görevi. Bu bütün Nusaybin halkının görevi. Bu konuda herkesi eğitmeniz lazım. İktidar partisi gideceğini görüyor. Ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşü yasakladınız. Şimdi Sayın Öcalan’ın kapısına gidiyor, bir oy için Kürt halkına yaptığı zulmü unutarak, farklı bir siyaset, farklı bir anlayış ile yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında 25 Nisan’da yaptığı açıklamada; “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” mesajını vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce İmralı'ya bir heyet gönderildiğini "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" sözleriyle ifade etmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise söz konusu durum hakkında “Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok” demişti.