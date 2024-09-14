Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darbedip, yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 17:06

Olay 12 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Artuklu ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbetti.

Şüphelilerin, Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki yolun kenarına yaralı halde bıraktıkları S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #ahmet türk #darp #iddia

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