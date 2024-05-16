Kobani Davası’nda hapis cezasına çarptırıldı: Ahmet Türk’ten ilk açıklama!

Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezası alan Ahmet Türk, "Bu davanın siyasi bir dava. Elimizden geldiğince bu ülkenin barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:36
Kobani Davası’nda hapis cezasına çarptırıldı: Ahmet Türk’ten ilk açıklama!
Abone Ol google-news

Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, aldığı ceza ile ilgili Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

"Bu davanın siyasi bir dava olduğunu başından beri söyledik" diyen Ahmet Türk şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir vahşet örgütüne karşı düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için böyle bir dava açıldı. Aslında bu, bir kesimin toplumsal barışı bozmaya yönelik bir kararıdır. Bu mahkemenin verdiği bir karar değil, siyasilerin verdiği bir karardır. Üzüntülerimiz cezalara için değil, bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bizler senelerce halkların ortaklaştığı bir sürecin arayışı içerisindeydik, bizim mücadelemiz bu. Ama maalesef bazı kesimler ötekileştirme siyasetini sürdürme anlayışıyla hareket ediyor. Bunu aslında demokratik geleceğe, halkların kardeşliğine vurulan bir darbe olarak değerlendirmek lazım. Bizim Kobani olaylarında devlete karşı bir şeyimiz yok, IŞİD'e karşı tepkimiz olmuştu. Elimizden geldiğince bu ülkenin barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sürecin nasıl yürüyeceğini tahmin ediyorduk. Bir kesimin harekete geçtiğini ve bu normalleşme sürecini baltalamaya çalıştığını görüyoruz.”


kobani davası haberleri ahmet türk haberleri açıklama haberleri Hapis Cezası haberleri

İlgili Haberler

Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'

Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'
Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor: DEM Parti'den ilk tepki

Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor: DEM Parti'den ilk tepki
DEM Parti'den Sincan Cezaevi önünde açıklama: Yumuşamadan bahsedenler için Kobani Davası bir dönüm noktası olacak

DEM Parti'den Sincan Cezaevi önünde açıklama: Yumuşamadan bahsedenler için Kobani Davası bir dönüm noktası olacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'den Abdulkadir Selvi'ye: 'Tek çare Silivri'ye göndermek'

MHP'den Abdulkadir Selvi'ye: 'Tek çare Silivri'ye göndermek'
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak

İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Akrep burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 16 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum

Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum
Son dakika... İzmir'de deprem!

Son dakika... İzmir'de deprem!
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu