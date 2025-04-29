Ahmet Türk'ün sağlık durumu nasıl? Ahmet Türk'ün sağlık durumu kritik mi?
DEM Parti, Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk’ün bir süredir devam eden tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı. Peki, Ahmet Türk'ün sağlık durumu nasıl? Ahmet Türk'ün sağlık durumu kritik mi?
DEM Parti, İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk’ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ahmet Türk’ün bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Peki, Ahmet Türk'ün sağlık durumu nasıl? Ahmet Türk'ün sağlık durumu kritik mi?
AHMET TÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla atlattığı, radyo terapiye başladığı bildirildi.
Parti tarafından yapılan açıklama sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Açıklamada "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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