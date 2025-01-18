Hakkında dava açılmıştı... Ahmet Türk beraat etti!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 14:25

Güncelleme: 18.01.2025 - 14:25

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 2019 yılında ikinci kez kayyum atanmasının ardından aralarında 'belediyede hırsızlık yaptıkları tespit edilen' kişilerin de olduğu 5 kişi 'gazi ve şehit yakınlarını işten çıkarıyorlar' iddiasıyla şikâyette bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eş Başkan Ahmet Türk, dönemin Genel Sekreter Vekili Mustafa Yıldız ve Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Üzmez hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 2022 yılında Eşbaşkan Ahmet Türk, Yıldız ve Üzmez hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla iddianame hazırladı.

KRİTERLERİ KARŞILAMADIKLARI BELİRLENDİ

Mardin 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme beraat kararı verdi. Yapılan yargılama sürecinde kişilerin işe girişlerinin 'gazi ve şehit yakını' olarak yapılmadığı, aynı zamanda 'gazi ve şehit yakını' olma kriterlerini karşılamadıkları belirlendi.

"KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNAMADI"

Beraat kararının gerekçesini de 26 Eylül 2024'te açıklayan mahkeme; “(…) müştekilerin iş akitlerinin farklı tarihlerde feshedildiği bununla birlikte özellikle şehit veya gazi yakını olduklarından bahisle işten çıkartıldıklarına dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı" ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasının ardından belirlenen süre içinde müştekiler Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne herhangi bir itirazda bulunmadı. Müştekilerin herhangi bir itirazda bulunmamasının ardından karar kesinleşti.